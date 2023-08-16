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Ot yangını depoyu küle çevirdi

16.08.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını, depoya sıçradı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını, depoya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Mithat Paşa Mahallesi Güneşli Sokak’taki boş bir arazide yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla büyüyen yangın, yakındaki bir depoya sirayet etti. Depoda bulunan malzemelerde tutuşurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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