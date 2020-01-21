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  4. Otel 5 yıldızlı, bacasından çıkan duman içler acısı

Otel 5 yıldızlı, bacasından çıkan duman içler acısı

AYDIN HABERLERİ  | 21.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye’de turizmin ilk başlangıç noktası olarak bilinen Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bacasından çevreye yayılan duman görenleri hayrete düşürüyor.

Türkiye’de turizmin ilk başlangıç noktası olarak bilinen Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bacasından çevreye yayılan duman görenleri hayrete düşürüyor. Tanıtımlarını yaparken sürekli çevreden ve çevrenin öneminden söz eden işletmelerin çevreye karşı duyarsızlıkları ise görenleri şaşırtıyor.
Kuşadası’nda bulunan ve dünyanın sayılı turizm firmaları arasında yer alan bir otelin bacasından gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseliyor. Hiçbir yetkilinin dikkatini çekmeyen bu durumla ilgili yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken, koskoca otelin çevreye zarar veren eylemi birçok yatırımı çevreye zarar vereceği gerekçesi ile durdurmak için eylem yapan çevrecilerin de dikkatini çekmedi.

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