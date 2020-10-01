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Otel genel müdürü hayatını kaybetti

ANTALYA HABERLERİ  | 01.10.2020 23:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın ünlü otellerinden Rixos Premium Tekirova’nın Genel Müdürü Faruk Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’nın ünlü otellerinden Rixos Premium Tekirova’nın Genel Müdürü Faruk Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber turizm camiasını yasa boğdu.
Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi’nde bulunan Rixos Premium Oteli genel müdürü Faruk Karaca (45), 1,5 ay önce grip şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisine Antalya’daki özel bir hastanede başlanan Karaca, birkaç gün önce sevk edildiği başka bir özel hastanede tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Faruk Karaca’nın alkol ve sigara gibi alışkanlıklarının olmadığı, düzenli spor yaptığı bildirildi.

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