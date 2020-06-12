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Otel konforunda park hizmete girdi

ANTALYA HABERLERİ  | 12.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi yanında bulunan Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı’nı kötü görüntüsünden arındıran ve Kemer’e yakışan bir park haline getiren Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Belediyemizin işletmiş olduğu bu parkın içerisinde 5 yıldızlı otelde olan her şey var” dedi.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibi, Mustafa Ertuğrul Aker parkını ve belediyeye ait halk plajını yeniden düzenleyerek halkın kullanımına sundu.

Kemer Belediyesi yanında bulunan Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı’nı kötü görüntüsünden arındıran ve Kemer’e yakışan bir park haline getiren Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Belediyemizin işletmiş olduğu bu parkın içerisinde 5 yıldızlı otelde olan her şey var” dedi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibi, Mustafa Ertuğrul Aker parkını ve belediyeye ait halk plajını yeniden düzenleyerek halkın kullanımına sundu. Park içerisinde yapılan düzenlemeler kapsamında, duş kabinleri, soyunma odaları, tuvaletler, çay bahçesi, oturma alanları ve plajdaki genişletme çalışmaları ile halkın daha refah bir ortamda vakit geçirebilmelerine olanak sağlandı. Normalleşme sürecine girildiği günden itibaren özellikle sıcak yaz günlerinin akşam saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşların, park içerisinde ve sahilde yoğunluk oluşturmaya başladı. Belediyeye ait çay bahçesinde vakit geçirmek isteyen vatandaşların, belediye ekiplerinin hazırladığı birbirinden lezzetli pasta, kek ve içeceklerin tadına bakarken, bazı vatandaşların da yeniden düzenlenerek Kemer’e yakışan bir plaj haline getirilen sahilde yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Sahilde vakit geçiren vatandaşlar, Kemer’in berrak denizine karşı dinlenerek, aileleriyle güzel vakit geçirme imkanı elde ediyor.

Otel kalitesinde bir park
Belediye Başkanı Topaloğlu yaptığı açıklamasında, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı (Olbia) içerisinde daha önce çarpık yapılaşmaların olduğunu belirterek, göreve geldiklerinden sonra parkın içerisini temizlediklerini ve düzene soktuklarını söyledi. Parkın içerisinde her şeyin hazır olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Duş yerleri, kafe, tuvaletler, şezlonglar, voleybol sahası, gölgelikler hazır. Belediyemizin işletmiş olduğu bu parkın içerisinde 5 yıldızlı otelde olan her şey var” dedi.
Topaloğlu, Kemer halkının her şeyin en iyisine layık olduğuna vurgu yaparak, “Kemer’ yaptığımız hizmetlere devam edeceğiz. Park içerisindeki kafede ufak tefek eksiklikler var. Çünkü yeni açıldı ama hepsi gideriliyor. Buraya gelen bir misafir, hamburgerinden köftesine, tatlısından tuzlusuna her şeyi bulacaklar. Uygun fiyatlarla isteyen herkes her lezzeti tadabilecek” diye konuştu.

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