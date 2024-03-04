Otel odasında uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otel odasından uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Narkotik polisi bugün Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan söz konusu otele operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda O.A. adlı kadın ile birlikte O.G., İ.S. ve Z.S. gözaltına alındı. Söz konusu şahısların kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda, 880 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. O.G., İ.S., Z.S. ve O.A. adlı kadın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

