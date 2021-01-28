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Otel sahibi ile müşteri arasında bıçaklı kavga çıktı

28.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de otelde kalan bir şahıs ile işletme sahibi arasında yatak ve yorganın yakıldığı iddiası ile bıçaklı kavga çıktı.Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa mahallesindeki bir otelde yaşanan olayda, otelde müşteri olarak kalan A.A., otel sahibi İ.F.Ş.

Eskişehir’de otelde kalan bir şahıs ile işletme sahibi arasında yatak ve yorganın yakıldığı iddiası ile bıçaklı kavga çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa mahallesindeki bir otelde yaşanan olayda, otelde müşteri olarak kalan A.A., otel sahibi İ.F.Ş. tarafından darp edildiğini iddia ederek polis çağırdı. Otel sahibi ise A.A.’nın kaldığı odadaki 500 TL değerinde olan yatak ve yorganı yaktığını ve bu konuda kendisiyle konuşmak için yanına gittiğinde bıçak çekilerek tehdit ve hakarete maruz kaldığını belirtti. A.A.’nın elindeki bıçağı düşürmek için şahsa birkaç defa vurduğunu belirten İ.F.Ş., kendisini korumak istediğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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