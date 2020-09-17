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Otizmli çocuk balkondan atladı

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 08:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otizm hastası olduğu öğrenilen bir çocuk balkondan atladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otizm hastası olduğu öğrenilen bir çocuk balkondan atladı. Çimenlerin üzerine düşen çocuğun vücudunda kırıklar oluştu.
Olay, Türkmen Mahallesi Ege Vista evleri A3 Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otizm hastası olduğu öğrenilen 14 yaşındaki E.S., yatağından kalkıp balkona çıktı. Bir süre sonra balkondan atlayan otizm hastası çocuk 3’üncü kattan yere çakıldı. Büyük bir gürültüyle uyanan çevredeki vatandaşlar E.S.’yi bahçede yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile E.S., Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otizm hastası çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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