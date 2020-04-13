Çocuk Gelişim Uzmanı Selin Şit konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Çocuk Gelişim Uzmanı Selin Şit, “Otizm, genel olarak bakıldığında 3 yaşından önce belirtilerini göstermeye başlayan ve yaşam boyunca otizmde etkilenmiş bireylerin iletişimde sınırlılıklar yaşamasına sebep olan bir bozukluktur. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik bir bozukluk olduğu düşünülmektedir. Otizm belirtileri: Göz teması kuramama ya da sınırlı göz teması kurma, İletişimde sınırlılıklar, Dil konuşmada gecikme, Yönerge/ komut alamama, Adına tepki vermeme, Çevreye karşı ilgisizlik, Streotipik ( tekrarlayan) hareketler( el çırpma, yerinde sallanma...), Acıya karşı duyarsızlık, Bazı durumlarda kendine veya karşısındakine zarar verme, Bu gibi belirtiler otizmden etkilenmiş bireylerde görülebilir. Otizmin türüne göre bu belirtilerin hepsi görülmeyebilir. Bunlardan bir ya da birkaçı var ise bu kişi mutlaka bir uzman kontrolünden geçirilmelidir. Bu konuda yanlış inanışlar; Büyüyünce düzelir, Zamanla konuşur, babası da geç konuşmuş, Anlamaması normal, o daha çok küçük, Evet kollarını sallıyor ama sevindiği için yapıyor, bu çok normal” dedi.

Otizmli çocuklar korona virüsü anlayabilirler mi?

Ağır ve orta düzeyde otizmli bireyler ile ağır düzeyde zihinsel engelli bireylerin virüs kavramını anlamakta zorluk yaşadıklarını ifade eden Şit, “Onlara mikrop kavramını çeşitli hikayeler ve deneyler ile somut olarak öğretebilirsiniz. Virüsün küçük mikroplar olduğunu anlatabilirsiniz. En önemli olan şey ise, onların kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmek olmalıdır.Hijyen kuralları öğretilmeli, eğer bu kurallara uymazsak hasta olacağımız anlatılmalı. Kelimeleri açık,net bir şekilde vermeli ve anlamalarını sağlamalıyız. Yeni yapılan resmi açıklamada, otizm veya herhangi bir engeli bulunan çocuklar , sağlık koşullarına uyduğu takdirde, bir refakatçi eşliğinde yaşı kaç olursa olsun, park ve bahçelerde gezebilecekleri bildirilmiştir. Özellikle otizmden etkilenmiş bireyler aynılığa aşırı bağlı olduğu için, bozulan düzenleri onların bir takım sorunlar yaşamalarına ( streotipiklerde artış, öfke nöbetleri vs)sebep olabilir. Bu süreçte çocuklarımızın psikolojik olarak etkilenmemeleri için düzenlerinin olabildiğince bozulmamasına çalışılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

