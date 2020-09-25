Otizmli çocukların aileleri yüz yüze eğitim istiyor

Korona virus salgını nedeniyle eğitime erişemeyen otizmli çocukların gerilediğini ve problemli davranışlarının arttığını belirten aileler, okulların yeniden yüz yüze eğitim vermesini istiyor.

Türkiye Otizm Anneleri Topluluğu’nun bin 183 kişiyle yaptığı anket, ailelerin gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitimin başlamasını talep ettiğini ortaya koydu. Çocuklarının yüz yüze eğitimden uzak kaldığı dönemde gerilediğini ve problemli davranışlarının arttığını belirten 978 katılımcı, çocuklarını okula göndermek istediklerini söyledi.

“Salgınla yaşamayı öğrenmek gerekiyor”

Evde kalma zorunluluğunun otizmli çocukların gerilemesine ve problem davranışların artmasına neden olduğunu belirten Denizli Otizm Derneği İletişim Koordinatörü ve otizmli çocuk annesi Dudu Karaman Dinç, “Pandemi sürecinde çocuklarımızın rutinlerinin bozulması, evde kalma zorunluluğu, okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin kapanması, ailelere nefes aldıracak desteklerin olmaması sorunların çığ gibi büyümesine neden oldu. Otizmli çocuklar eğitime erişemediler. EBA’dan çok az sayıda çocuğumuz yararlanabildi. Korona virüs salgını da otizm gibi, salgınla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Okulları açmamak çözüm değil, gerekli tedbirleri alarak açmak gerekiyor. Okullar açık olmalı ama çocuğunu okula gönderip göndermemek ailenin kararına bırakılmalı. Devletin engelli çocuklara eğitim vermekle ilgili yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

