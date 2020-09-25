YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Otizmli çocukların aileleri yüz yüze eğitim istiyor

Otizmli çocukların aileleri yüz yüze eğitim istiyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Korona virus salgını nedeniyle eğitime erişemeyen otizmli çocukların gerilediğini ve problemli davranışlarının arttığını belirten aileler, okulların yeniden yüz yüze eğitim vermesini istiyor.Türkiye Otizm Anneleri Topluluğu’nun bin 183 kişiyle yaptığı anket, ailelerin gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitimin başlamasını talep ettiğini ortaya koydu.

Korona virus salgını nedeniyle eğitime erişemeyen otizmli çocukların gerilediğini ve problemli davranışlarının arttığını belirten aileler, okulların yeniden yüz yüze eğitim vermesini istiyor.
Türkiye Otizm Anneleri Topluluğu’nun bin 183 kişiyle yaptığı anket, ailelerin gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitimin başlamasını talep ettiğini ortaya koydu. Çocuklarının yüz yüze eğitimden uzak kaldığı dönemde gerilediğini ve problemli davranışlarının arttığını belirten 978 katılımcı, çocuklarını okula göndermek istediklerini söyledi.
“Salgınla yaşamayı öğrenmek gerekiyor”
Evde kalma zorunluluğunun otizmli çocukların gerilemesine ve problem davranışların artmasına neden olduğunu belirten Denizli Otizm Derneği İletişim Koordinatörü ve otizmli çocuk annesi Dudu Karaman Dinç, “Pandemi sürecinde çocuklarımızın rutinlerinin bozulması, evde kalma zorunluluğu, okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin kapanması, ailelere nefes aldıracak desteklerin olmaması sorunların çığ gibi büyümesine neden oldu. Otizmli çocuklar eğitime erişemediler. EBA’dan çok az sayıda çocuğumuz yararlanabildi. Korona virüs salgını da otizm gibi, salgınla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Okulları açmamak çözüm değil, gerekli tedbirleri alarak açmak gerekiyor. Okullar açık olmalı ama çocuğunu okula gönderip göndermemek ailenin kararına bırakılmalı. Devletin engelli çocuklara eğitim vermekle ilgili yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Denizli Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
13:00
İkindi
16:24
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Denizli Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Dinç Eczanesi
Acipayam
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Dönmez Eczanesi
Buldan
Onur Eczanesi
Cal
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.