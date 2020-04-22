Otizmli minik Polat'a belediye başkanından doğum günü sürprizi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 5 yaşındaki otizmli Polat Söylemez’e, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz doğum günü sürprizi yaptı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde ikamet eden Polat'ın annesi Pınar Söylemez, sosyal medya üzerinden Büyükgöz'e ulaşarak, oğlunun doğum gününü kutlamak istediğini belirtti.

Bunun üzerine Büyükgöz, ailenin evine giderek çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Belediye Başkanı Büyükgöz'ü kapıda elinde doğum günü pastasıyla gören çocuk, sürpriz karşısında sevindi. Polat, pastadaki mumları annesiyle söndürdü.

- "Tebdirler kapsamında evde kalan çocukları ziyaret ediyoruz"

Polat Söylemez'e hediyeler de veren Büyükgöz, salgına karşı tedbirlerini alarak evlerinde kalan hemşehrilerine teşekkür etti.

Kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşan Pınar Söylemez'in talebini yerine getirdiklerini belirten Büyükgöz, "Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla evlerinde zaman geçiren çocuklarımızı zaman zaman evlerinde ziyaret ederek sürprizler yapıyoruz. Bugün Polat kardeşimize de sürpriz yaparak yeni yaşını doğum günü pastası ve hediyelerle kutladık. Rabb'im tüm evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin inşallah." ifadesini kullandı.

Anne Pınar Söylemez de Büyükgöz'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

