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Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'na 5 madalyayla başladı

18.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'na 5 madalyayla başladı

Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'na 5 madalyayla başladı

Otizmli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nın ilk gününde yüzme branşında 5 madalya kazandılar.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrindeki organizasyonda milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanma başarısını gösterdiler.

Mert Aslan, Veysi Turan, Doruk Davran ve Ahmet Mintaz'dan oluşan Erkek Karışık Bayrak Milli Takımı, erkekler 200 metre sırtüstünde Mert Aslan ve kadınlar 200 metre sırtüstünde Deniz Şevin Şentuna gümüş madalya kazandılar. Erkekler 800 metre serbestte Hikmet Can Sezgin ile kadınlar 50 metre kelebekte Seçil Açıkgöz ise bronz madalya aldı.

Türkiye'nin para yüzme ve para masa tenisi branşlarında katıldığı oyunlar 23 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da yaptığı açıklamada, organizasyonu yerinde takip ettiğini belirterek, "Para Yüzme Milli Takımımız ile hedefimiz olan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na emin adımlar ile ilerliyoruz. İnşallah bu azim ve istek ile daha çok çalışıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Madalya alan otizmli özel sporcularımız bizlerin gururu olmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
madalya yüzme

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