YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Otizmli ve özel eğitim gerekli öğrenciler için anlamlı açılış

Otizmli ve özel eğitim gerekli öğrenciler için anlamlı açılış

MUĞLA HABERLERİ  | 25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Tohum Otizm Vakfı, Martı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin’in desteğiyle 118 ve 119’uncu özel sınıflarını Muğla’nın Marmaris ilçesinde açtı.Açılışlara Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Martı Grup Başkanı Oya Narin, Halit Narin ve Tohum Otizm Derneği Genel Müdürü Betül Selcen Özer katıldı.

Tohum Otizm Vakfı, Martı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin’in desteğiyle 118 ve 119’uncu özel sınıflarını Muğla’nın Marmaris ilçesinde açtı.
Açılışlara Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Martı Grup Başkanı Oya Narin, Halit Narin ve Tohum Otizm Derneği Genel Müdürü Betül Selcen Özer katıldı. Ayrıca İzmir ilinin Selçuk ilçesi Kaymakamı Ekrem İnci’de davetliler arasında bulundu.
Muğla Valisi Esengül Civelek Halit Narin, Oya Narin ve Betül Selcen Özer’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Açılış konuşmasında İl Milli eğitim Müdürü Pervin Töre ‘’ Sorun değil çözüm odaklı bir eğitim sistemi ile öğrencilerimizi yetiştiriyoruz, hayırsever Oya Narin ve hepimizin babası Halit Narin’e destekleri için Teşekkür ederiz ‘’ dedi.
Muğla Valisi Esengül Civelek, hayırsever aileye teşekkür ederek; "Eğitim hepimiz için şart ama Otizmli ve özel eğitime tabi çocuklar için çok daha önemli" dedi.
Marmaris’e Bağlı Orhaniye mahallesinde bulunan İnci Narin Yerlici Tasarım ve Beceri Atölyesi açılışı gerçekleştirilmesinin ardından otizmli ve özel eğitime tabi çocukların eğitim gördükleri ve özel eğitim gereçleri temin edilen İçmeler Mahallesi Halit Narin Turizm Meslek Lisesi ve Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu’ndaki sınıflar ve atölyeleri ziyaret ettiler. Öğrencilerin kendileri için hazırladıkları gösterileri izleyip, yaptıkları çalışmaları incelediler.
Martı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oyan Narin, "Bizler burada sadece Turizmci değil Yaşadığımız topraklara ve bu toprağın insanına gönül vermiş olan bir topluluğun mensupları olarak ta bulunuyoruz. Turizm sektöründe ülkemizin geleceği için nasıl turizm de dönüşümün bir zaruret olduğunu biliyor ve bu bilinçle bugünden gelecek için çalışıyorsak Topluma ve bu ülkenin geleceğine karşı sorumluluğunu bilen birer vatandaş birer çalışan ve bu ülkeye kendini adamış bir topluluğun fertleri olarak Türkiye’nin geleceği çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için elimizden geldiğince her projenin içerisinde olmaya çalışıyoruz” diyerek insanları bu güzel oluşuma davet etti.
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek tedavileri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak ve çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanmasını hedefleyen Tohum Otizm Vakfı genel Müdürü Betül Selcen Özer, Türkiye’nin dört bir yanında otizm eğitim atölyeleri düzenlemeye ve özel eğitim sınıfı açmaya devam edeceklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Maçın ardından

Maçın ardından

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Muğla Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:37
Öğle
13:25
İkindi
16:32
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Aktar Eczanesi
Merkez
Daş Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gölköy Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar

Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Zeytinyağı hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Zeytinyağı hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.