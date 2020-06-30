ÖTO Başkanı Eriş: "Tarım, pandemiden en az etkilenen sektör oldu"

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, korona virüsü salgınının ekonomik anlamda birçok sektöre ciddi bir darbe vurduğunu belirterek, esnafın süreçten en çok etkilenen kesim olduğunu söyledi. Rıfat Eriş, virüs nedeniyle yaptığı görüşmelerin sonucunda, salgından en az tarım sektörünün etkilendiğini söyledi. Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, salgın sürecinde birçok oda üyesi ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Birebir yaptığımız telefon görüşmeleri ile üyelerimizin yanında olduğumuzu hissettirdik. Tespit ettiğimiz sorunlara çözüm üretmeyi amaçladık” dedi. Eriş, "8 meslek komitesine ait aktif vergi kaydı bulunan üyeler aranarak görüşmeler neticesinde raporlama gerçekleşmiştir. Meslek komitelerinin her biri kendi içinde analiz edilerek genel bir raporlama oluşturulmuş ve bu raporlama kitapçık olarak ilgili resmi kurumlara iletilmek üzere basılmıştır. Görüşmeler sonucunda ilgili merciler ile temaslarda bulunularak çözümler üretilmiştir" şeklinde konuştu.

"105 üyenin işlerinde azalma oldu, 20 üyenin işi durma noktasına geldi"

105 üyenin işlerinde azalma olduğunu, 20 üyenin de durma noktasına geldiğini belirten Eriş şunları söyledi:

"İnşaat sektörü, pandemi süresi öncesinde uzun süren durgunluk pozisyonundaydı. Tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu Küçük Menderes Havzasında genelde sanayici kesimi tarım makinesi imalatı yapıyor. Küçük bir kısım da tarım makinesi imalatçılarına yedek parça imalatı yapıyor. Pandemi süresince tarım makinesi ve servis hizmeti veren tüm firmaların sokağa çıkma yasağından muaf olması konusundaki çalışmalara destek olduk. Çalışmalarına devam ettiler."

Süs bitkileri sektörü sıkıntılar yaşadı

Eriş, şöyle devam etti:

"Gıda sektöründeki üyelerimizin ve süt üreticilerimizin sektörüne bakınca bu dönemden en az etkilenen üye grubumuz olduğu anlaşılıyor, hatta bazı üyelerimizin işlerinde artış olduğu görülmektedir. Tarım üreticileri sektöründe pandemi sürecinde tüm üyeler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Bu sayede tarımsal üretimde hiçbir aksama yaşanmaması sağlandı. Süs bitkileri sektörünün alıcı pozisyonunda bulunan belediye vb. kurumlar olduğu için bu süreçteki alımlarda ciddi düşüş yaşandı. Fidancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz sezonlarında olmadıkları için şanslı olduklarını belirttiler. Yeni sezona hazırlandıkları için çok olumsuz etkilenmediklerini söylediler. Bu sektörümüzün de bu dönemde muafiyet kapsamına alınarak çalışmalarına devam etmeleri konusunda çalışmalarda yer aldık."

