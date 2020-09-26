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Oto elektrikçisinden örnek davranış

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde oto elektrikçisi Bekir Arslan, pandemi döneminde sağlık sektörüne katkıda bulunmak amacıyla hastanenin ambulanslar ve hizmet araçlarının elektrik bakım işlerini ücretsiz yapıyor.Korona virüsle mücadele adına örnek bir davranış sergileyen oto elektrikçisi Bekir Arslan, “Sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz fedakarca görev yapmaktalar.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde oto elektrikçisi Bekir Arslan, pandemi döneminde sağlık sektörüne katkıda bulunmak amacıyla hastanenin ambulanslar ve hizmet araçlarının elektrik bakım işlerini ücretsiz yapıyor.
Korona virüsle mücadele adına örnek bir davranış sergileyen oto elektrikçisi Bekir Arslan, “Sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz fedakarca görev yapmaktalar. Ben de salgınla mücadeleye bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla hastanenin ambulans ve hizmet araçlarının elektrik bakımlarını ücretsiz yapıyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu salgını hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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