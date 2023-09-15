Oto fareleri Bozüyük polisinden kaçamadı

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Bursa’dan araçlarıyla ilçeye gele 4 şüpheli, Yeni Mahalle Cengiz Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde park halinde duran 42 B 1859 plaka aracı çaldı. Aracı çalınan H. B. isimli şahıs durumu Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Çok sayıda kameraları titizlikle inceleyen ekipler, çalınan otomobilin Bursa’da olduğu ve yapılan çalışmalarda olaya karışan zanlıların A.E., S.Y., M.A., Ö.K., S.T. ve A.O olduğu tespit etti. Aracı çalan şüphelilerle işbirliği yaptığı öğrenilen 2 kişiyi Bozüyük’te yakalayan ekipler, diğer 4 şüphelinin yakalanması için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında zanlılardan 3’ü yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişi ise yakalama çalışması devam edildiği öğrenildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa’ya giderek hırsızlık şüphelisi olan 3 kişiyi teslim aldı. Beş şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



