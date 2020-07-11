YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Oto Galericiler Sitesinde altyapı çalışması

Oto Galericiler Sitesinde altyapı çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Yeni Oto Galericiler Sitesindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için bölgede yoğun çalışma içerisine girdi.Galericiler sitesinde kış aylarında biriken yağmur suyunun tahliyesinin sağlanması için fizibilite çalışmalarını tamamlayan ŞUSKİ ekipleri, ardından 600 metre uzunluğunda yapılması planlanan yağmur suyu drenaj çalışmaları için harekete geçti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Yeni Oto Galericiler Sitesindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için bölgede yoğun çalışma içerisine girdi.
Galericiler sitesinde kış aylarında biriken yağmur suyunun tahliyesinin sağlanması için fizibilite çalışmalarını tamamlayan ŞUSKİ ekipleri, ardından 600 metre uzunluğunda yapılması planlanan yağmur suyu drenaj çalışmaları için harekete geçti. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığına rağmen bölgedeki çalışmalarını aksatmadan devam eden ŞUSKİ ekipleri, araç ve personel imkânları ile altyapıda uzun ömürlü ve kaliteli malzemeler kullanmaya hassasiyet gösterdi. Sitenin eğimli bir bölgede olmasından dolayı geçtiğimiz yıl yağmur sularının birleşerek belirli bölgelerde birikinti oluşturduğuna dikkat çeken Yeni Oto Galericiler Sitesi esnafı, sorunu Beyazgül’e iletmelerinin ardından ŞUSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgeye hemen gelerek çalışma başlattığını söyledi.
Yeni Oto Galericiler Esnafı, "Büyükşehir sayesinde bu yıl artık sorun yaşamayacağız. Ekipler hummalı bir çalışma içerisinde. Böylesine bir ekip çalışmasından ve sorunlarımıza yönelik duyarlılığından dolayı Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm ekibine teşekkür ederiz" diye konuştular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:07
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:54
Yatsı
21:29

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Alper Eczanesi
Merkez
Ataşehir Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Hasan Eczanesi
Merkez
Nisa Eczanesi
Merkez
Sade Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Jandarma sürücülerin hayatı için kolları sıvadı

Jandarma sürücülerin hayatı için kolları sıvadı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.