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ÖTO, korona virüsü sürecini değerlendirdi

İZMİR HABERLERİ  | 18.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek, korona virüsü sürecini değerlendirdi.Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindeki Meclis Başkanı İbrahim Sürav, yönetim kurulu üyesi H.

ÖTO, korona virüsü sürecini değerlendirdi

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek, korona virüsü sürecini değerlendirdi.
Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindeki Meclis Başkanı İbrahim Sürav, yönetim kurulu üyesi H. Selçuk Bütün ve Sadık Güllü bir toplantı düzenlendi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen ÖTO üyeleri, korona virüsü sürecini değerlendirdi.
Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, yaptığı konuşmada, "Pandemiye dönüşen korona virüsü salgını, karşı karşıya kaldığımız küresel bir sağlık krizidir. Dünyanın neredeyse yüzde 90 civarında bir kesiminde bir şekilde sosyal izolasyon uyguladığı bu zor süreçte birebir telefon görüşmeleri ile üyelerinin yanında olarak sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlamıştır” dedi.
Eriş, "Covid-19 nedeniyle yaptıkları telefon görüşmeleri sonucunda oluşturulan raporlama sayesinde üyelerin yaşadığı sorunlar, çözemediği problemler, sürecin etkileri değerlendirilmiştir. Üyelerin talepleri doğrultusunda hareket edilerek sonuç odaklı çalışmalar yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda ilgili merciler ile temaslarda bulunularak çözümler üretilmiştir. 8 meslek komitesine ait aktif vergi kaydı bulunan üyeler aranarak görüşmeler neticesinde bu raporlama gerçekleşmiştir. Meslek komitelerinin her biri kendi içinde analiz edilerek genel bir raporlama oluşturulmuş ve bu raporlama kitapçık olarak ilgili resmi kurumlara iletilmek üzere basılmıştır” şeklinde konuştu.
Eriş, toplantının sonunda basın mensuplarına raporu dağıttı.
Rapora göre; Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’daki iş yerlerinde 105 üyenin işlerinde azalma olurken, 20 üyenin işleri virüs nedeniyle durma noktasına geldi. 553 üyenin sokağa çıkma yasağı muafiyetinde yararlandığı, 175 üyenin de Nefes Kredisi’nden faydalandığı ifade edildi.

ÖTO, korona virüsü sürecini değerlendirdi

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