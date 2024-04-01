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Oto servisinde çıkan yangında itfaiye erlerinin dumanla mücadelesi

İHA İHA
01.04.2024 14:00
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Antalya’da otomobil servis ve bakımının yapıldığı işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İş yerini yoğun dumanla kaplayan yangında itfaiye erleri güçlük yaşadı.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi’ndeki oto servis ve bakımının yapıldığı bir iş yerinin eksi 2’nci katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Ekiplere, iş yerinde çalışan personel de söndürme işlemlerinde yardımcı oldu.

DUMANLA MÜCADELE ETTİLER

İş yerini yoğun dumanla kaplayan yangında itfaiye erleri güçlük yaşadı. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da duman tahliyesini sağlamaya çalıştı. Tahliye esnasında bazı itfaiye erleri zaman zaman zor anlar yaşadı.
İş yerinde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılmak üzere inceleme başlatıldı.

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