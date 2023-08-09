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Otobandaki tehlikeli kovalamacaya 951’er lira para cezası

09.08.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da otobandaki tehlikeli kovalamaca, bir otomobilin araç içi kamerasına yansımıştı. O görüntülerdeki 2 araç sahibine de 951’er lira idari para cezası kesildi.

İzmir - İstanbul otoyolu Osmangazi Köprüsü mevkiinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı önündeki otomobili takibe başladı. Seyir halindeki mavi otomobilin sürücüsü ise arkasından gelen araca yol vermemek için riskli manevralar yaptı. Gişelere gelen otomobiller bir süre durakladıktan sonra gözden kayboldular. O anlar, arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Haberlerde ve sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüler sonrasında Yalova İl Emniyet Müdürlüğü olaya karışan 34 plakalı 2 araca da idari para cezası kesti. Trafiği tehlikeye sokan 2 sürücü hakkında trafik kanununun 46/2-C maddesince aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten dolayı cezai işlem uygulandı. Şahısların 951’er lira para cezası ödeyeceği öğrenildi.

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