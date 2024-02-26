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Otobüs, ANKARAY ve Metrolarda unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İHA İHA
26.02.2024 15:07
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EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY ve Metro ile EGO otobüslerinde unutulan 88 ayrı kalemdeki toplam 2 bin adetin üzerinde eşyayı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

EGO Genel Müdürlüğü, 2021 ve 2022 yıllarında ANKARAY ve Metro vagonları ile istasyonlar başta olmak üzere EGO otobüslerinde unutulan ancak sahiplerine ulaşılamayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sundu. EGO Genel Müdürlüğü şeffaflık ilkesi doğrultusunda yasal bekleme süresi dolan ve aralarında birçok teknolojik cihazın da yer aldığı eşyaların satışını halka açık olarak gerçekleştirdi. Alınan ürünler makbuzlarıyla birlikte teslim edildi.

2 BİNİN ÜZERİNDE ÜRÜN YENİDEN SATIŞA ÇIKARILDI

EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ve EGO Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık artırmada; Kayıp Eşya Servisi’nde yaklaşık 1 yıl muhafaza edilen ve sahibine ulaşılamayan cep telefonundan giysiye kadar 88 kalem ve 2 bin adetin üzerinde eşya satışa çıkarıldı. Açık artırmada çekişmeli anlar da yaşandı. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık artırma ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“2021 ve 2022 yıllarına ait Ego Genel Müdürlüğü’nün toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları satışa sunuyoruz. Burada yaklaşık olarak 88 çeşit ürün ve 2 binin üzerinde de malzememiz var. 4721 Sayılı Kanun’un 770. Maddesi gereği üzerinden 1 yıl geçen ürünleri satıyoruz. Elde edilen gelirler kuruma gelir olarak kaydediliyor. Geçen sene çok yoğundu bu sene çok çok yoğun. Açık artırma açılış fiyatını komisyonumuz belirliyor. Açık artırmayla satıldığı için ürün değerini açık artırmada buluyor.”

Sahipleri 1 yıl içinde ortaya çıkmazsa satış listesine alınan ve halka açık satışa sunulan eşyalar arasında boks eldiveninden motosiklet kaskına, televizyondan dizüstü bilgisayarına, cep telefonlarından gözlüğe kadar günlük yaşamda kullanılan birçok ürün yer aldı.

AÇIK ARTIRMA YOĞUN İLGİ

Unutulan eşyaların ihaleleri büyük ilgi görüyor. Her yıl düzenlenen ihalenin sıkı takipçisi olanlar arasında ikinci el eşya satıcıları yer alıyor. İhaleye ilgi gösterenler arasında ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardımında bulunmak isteyen hayırseverler kadar çocuklarına hediye almak isteyen aileler de bulunuyor.

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