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Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

TOKAT HABERLERİ  | 30.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında otobüs duraklarına yerleştirilen el dezenfektanları çalındı.Niksar Belediyesi Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehrin muhtelif noktalarında bulunan otobüs duraklarına el dezenfektan standı kurdu.

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Tokat’ın Niksar ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında otobüs duraklarına yerleştirilen el dezenfektanları çalındı.
Niksar Belediyesi Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehrin muhtelif noktalarında bulunan otobüs duraklarına el dezenfektan standı kurdu. Hırsız ya da hırsızlar ise belediye ekipleri tarafından vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için koyduğu dezenfektanları çaldı. Hırsızların çaldığı el dezenfektanları yerine yenisi konulurken, dezenfektanın hırsızlar tarafından çalınmasına anlam veremeyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’da vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, “Halkımızın sağlığı için ilçemizin dört bir yanında bulunan duraklara yerleştirdiğimiz el dezenfektanları teker teker kayboluyor. Bu konuyla alakalı gerekli şikayetler yapılmış olup, halkımızı el dezenfektanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu hizmetler ailemiz ve evlatlarımızın sağlığı için” dedi.

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

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