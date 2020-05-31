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Otobüs durakları dezenfekte edildi

SAMSUN HABERLERİ  | 31.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde tüm otobüs duraklarını bakım ve onarımdan geçirerek, dezenfekte etti.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, otobüs duraklarını temizledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde tüm otobüs duraklarını bakım ve onarımdan geçirerek, dezenfekte etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, otobüs duraklarını temizledi. Tüm ulaşım aksında bulunan ahşap, metal ve cam gibi birbirinden farklı özelliklere sahip duraklar Çevre Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekip tarafından önce sıcak su ve deterjanla yıkandı. Ardından da korona virüse karşı dezenfekte edildi. Bunun dışında duraklarda görsel kirlilik oluşturan ve izinsiz konulan afişler de kaldırıldı.
Haftanın ilk gününde vatandaşların yoğun olarak kullanacağı otobüs duraklarının belirli periyotlarla temizliğinin yapılmaya devam edeceği ifade edildi.

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