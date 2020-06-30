YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Otobüs duraklarındaki kalabalık pes dedirtti

Otobüs duraklarındaki kalabalık pes dedirtti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.06.2020 13:13 | Son Güncelleme

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerin yolcu duraklarında görülen kalabalık pes dedirtti.Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri uygulanmaya devam ederken, Eskişehir’de ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerin yolcu duraklarında görülen kalabalık pes dedirtti.
Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri uygulanmaya devam ederken, Eskişehir’de ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerin bulunduğu durakta vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İlçelere ve köylere otobüs seferlerinin az olması dolayısıyla otobüse binmek için birbiri ile yarışan vatandaşlardan yer bulamayanlar ise bir gün sonrasını beklemek zorunda kalıyor. Öte yandan yaşanan yoğunlukta hiçbir yetkilinin uyarmadığı vatandaşlar dakikalarca bu şekilde otobüslere binmek için bekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Altınel Eczanesi
Odunpazari
Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Günay Eczanesi
Odunpazari
Kökden Eczanesi
Tepebasi
Mutlu Eczanesi
Odunpazari
Süsler Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.