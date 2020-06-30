Otobüs duraklarındaki kalabalık pes dedirtti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerin yolcu duraklarında görülen kalabalık pes dedirtti.

Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri uygulanmaya devam ederken, Eskişehir’de ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerin bulunduğu durakta vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İlçelere ve köylere otobüs seferlerinin az olması dolayısıyla otobüse binmek için birbiri ile yarışan vatandaşlardan yer bulamayanlar ise bir gün sonrasını beklemek zorunda kalıyor. Öte yandan yaşanan yoğunlukta hiçbir yetkilinin uyarmadığı vatandaşlar dakikalarca bu şekilde otobüslere binmek için bekledi.

