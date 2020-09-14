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Otobüs işletmecileri ’HES’ kodunun zorunlu olmasından memnun

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kütahya’da, şehirlerarası yolculukta Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu alınmayacağı kararı, otobüs işletmecilerini memnun etti.Çoğu vatandaşın HES kodunun ne olduğunu bilmediğini belirten işletmeciler, "Korona virüs bizim işlerimizi baya bir etkiledi.

Kütahya’da, şehirlerarası yolculukta Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu alınmayacağı kararı, otobüs işletmecilerini memnun etti.
Çoğu vatandaşın HES kodunun ne olduğunu bilmediğini belirten işletmeciler, "Korona virüs bizim işlerimizi baya bir etkiledi. Türkiye genelinde etkilemediği sektör yok. Turizm taşımacılığı virüsten yüzde 90 etkilendi. Otogar bomboş, peronlar bomboş. Otobüsler para kazanamıyor, yazıhaneler para kazanamıyor, işçi parasını alamıyor. Şuanda perişan bir vaziyetteyiz. Yolculuk sırasında maskeye çok önem vermemiz gerekiyor. Biz bunu bir türlü benimseyemedik. Maskeye daha da önem vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Seyahat sırasında herkes kendi önemlini alırsa daha düzenli bir şekilde bu işi aşacağımıza inanıyorum. Seyahatlerde HES kodu uygulamasına geçilmesi doğru bir uygulama oldu. Vatandaşımızın yüzde 80’i HES kodunun ne olduğunu bilmiyor. Otogara gelip bilet aldıktan sonra HES kodunu almaları için biz yönlendiriyoruz. Seyahat edeceği kesinleşen bir vatandaşın HES kodunu alıp cebinde tutması lazım. İyi bir uygulama oldu. Devletimiz seyahat edipte daha sonradan Covid-19 teşhisi konan bir hastayı daha iyi tespit ediyor" ifadelerini kullandılar.

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