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Otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşanılan otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bir toplantı düzenlendi.Kaymakamlık binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Malik Çalışır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Bölge Trafik Amiri Sinan Atıcı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük ile otobüs firma temsilcileri katıldı.

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşanılan otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bir toplantı düzenlendi.
Kaymakamlık binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Malik Çalışır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Bölge Trafik Amiri Sinan Atıcı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük ile otobüs firma temsilcileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Çalışır, Türkiye genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla böyle bir toplantı düzenlendiğini ifade etti. Çalışır, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik "Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı" düzenlediklerini söyledi.
Darende içerisinden D 300 kara yolunun geçtiğini hatırlatan Çalışır, “İlçe merkezinden geçen otobüs yoğunluğunun düşündüğümüzde diğer ilçelere kıyasla daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki toplanma amacımız, bu trafik tedbirlerini tekrar bir gözden geçirip daha güvenli hale nasıl getirileceğini görüşmektedir. İlgili kurum ve firmalarla bir araya gelerek istişare edip herkesin fikrini almaya amaçladık. Tüm sürücü ve vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum” dedi.
Toplantı, ilgili kurum ve firmaların görüşlerinin alınmasıyla son buldu.

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