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Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.08.2020 18:18 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.Kuzey Marmara otoyolu Çiftalan mevkisinde Metro Turizme ait Mercedes marka otobüsün yoldan çıkmasıyla meydana gelen kazada, hayatını kaybeden yolculardan Mualla Sütçüoğlu, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Sütçüoğlu için Safranbolu Ulu Cami’de ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzey Marmara otoyolu Çiftalan mevkisinde Metro Turizme ait Mercedes marka otobüsün yoldan çıkmasıyla meydana gelen kazada, hayatını kaybeden yolculardan Mualla Sütçüoğlu, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Sütçüoğlu için Safranbolu Ulu Cami’de ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede acılı aile, taziyeleri ederken, cenazeye, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.
Sütçüoğlu cenazesi kılınan namaz sonrası Safranbolu Aile Mezarlığında defnedildi.

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