YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otobüs saatleri değişti

Otobüs saatleri değişti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Adıyaman Belediyesine ait şehir içi ulaşımında hizmet veren otobüslerin saatleri kısaltıldı.Daha önce 24 saat kesintisiz hizmet veren belediye otobüsleri için korona virüs tedbirleri kapsamında önce 23.00-06.00 saatleri arasında hizmet veren gece seferlerini kaldıran Adıyaman Belediyesi, şimdide İl Pandemi Kurulunun kararı gereği sefer saatlerini yeniden güncelledi.Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulunun kararıyla şehir içinde daha önce 06.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren belediye otobüslerinin 5 Nisan Pazar günü itibariyle sabah 07.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.Ayrıca otobüsleri kullanan yolcuların sağlığı için otobüslerde maske dağıtımına başladıklarını da söyleyen yetkililer, “Korona virüsle mücadele konusunda toplu taşıma araçlarımızda alınması gereken tüm tedbirleri harfiyen almaya ve uygulanması için ısrarcı olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Otobüs saatleri değişti

İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Adıyaman Belediyesine ait şehir içi ulaşımında hizmet veren otobüslerin saatleri kısaltıldı.
Daha önce 24 saat kesintisiz hizmet veren belediye otobüsleri için korona virüs tedbirleri kapsamında önce 23.00-06.00 saatleri arasında hizmet veren gece seferlerini kaldıran Adıyaman Belediyesi, şimdide İl Pandemi Kurulunun kararı gereği sefer saatlerini yeniden güncelledi.
Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulunun kararıyla şehir içinde daha önce 06.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren belediye otobüslerinin 5 Nisan Pazar günü itibariyle sabah 07.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.
Ayrıca otobüsleri kullanan yolcuların sağlığı için otobüslerde maske dağıtımına başladıklarını da söyleyen yetkililer, “Korona virüsle mücadele konusunda toplu taşıma araçlarımızda alınması gereken tüm tedbirleri harfiyen almaya ve uygulanması için ısrarcı olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Otobüs saatleri değişti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:58
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:01
Yatsı
20:19

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Ömür Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.