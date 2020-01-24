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Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

AKSARAY HABERLERİ  | 24.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Aksaray'da yolculuk sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaşın, halk otobüsünün şoförü tarafından hastaneye götürülmesi araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı - Sürücü Halil Batak: - "Yapacağımız başka bir şey yoktu. Vatandaşı bir an önce yetiştireyim istedim. Hastaneye götürdüm, acile indirdim"

Aksaray'da özel halk otobüsü şoförü, yolculuk sırasında kalp krizi geçiren yaşlı bir yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Halil Batak'ın (45) kullandığı 68 M 0091 plakalı halk otobüsü 20 Ocak'ta TOKİ-Sanayi seferi yaptığı sırada, kent merkezindeki duraktan binen bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuların durumu bildirmesi üzerine sürücü Batak, güzergahın dışına çıkarak, hastayı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcuların kalp krizi geçiren vatandaş için 112 Acil Servis ekiplerini araması, yapılan müdahaleler ve otobüsle hastaneye götürülmesi, halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Batak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp krizi geçiren vatandaşın otobüse bindiğinde nefesini zor aldığını fark ettiğini söyledi.

Otobüsteki yolcuların, bir kişinin kalp krizi geçirdiğini söylediğini belirten Batak, "Arkamdaki koltukta oturuyordu. Suyum vardı, onu verdim. Bayan yolcu müdahale etti, Allah razı olsun ondan. Onun yaptığı müdahaleler sayesinde kurtuldu. Görüntülerde gözüküyor zaten. Ondan sonra aracı direk hastaneye sürdüm. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Vatandaşı biran önce yetiştireyim istedim. Hastaneye götürdüm, acile indirdim. Adam taburcu olmuş, bana da teşekkür etmiş. Ben de kalp krizi geçirdiğim için bu gibi konuları çok iyi biliyorum." diye konuştu.

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Merkez
Şen Eczanesi
Merkez
Üçler Eczanesi
Merkez
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