YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Otobüs şoförünün yaptığı hareket takdir topladı

Otobüs şoförünün yaptığı hareket takdir topladı

29.11.2023 09:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında kolu kırılan çocuğu hastaneye götürerek ’insanlık ölmemiş’ dedirten halk otobüsü şoförü, bu kez de kaza yapan motosikletli kurye için seferber oldu. Yardımsever şoförün yaptığı hareket takdir topladı.

Otobüs şoförünün yaptığı hareket takdir topladı

2018 yılında Özel Halk Otobüsü ile sefer halindeyken kolu kırılan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Muhammed Cin, bir örnek davranışa daha imza attı. 26 Kasım tarihinde Kümbet Mahallesi seferi sırasında motosikletli kuryenin kaza yaptığını gören Muhammed Cin, otobüsü durdurarak yardım etti. Motosikletin altında kalan kuryeyi bulunduğu yerden çıkaran Muhammed Cin, kuryeyi otobüsün içerisine aldı. Kıyafetleri çamur olan kurye oturmayı reddedince ikna eden Cin, kuryenin şoku atlatmasını bekledi. 112’yi arayarak ambulans çağıran duyarlı şoförün hareketi izleyenlerden takdir topladı. Otobüs şoförünün içeride yolcu bulunmasına rağmen yaptığı duyarlı davranış, halk otobüsünde bulunan kameralara yansıdı.
Kaza anını anlatan Halk Otobüsü şoförü Muhammed Cin, “Ayın 26’sında 22.45 Kümbet seferine çıktım. Yolda ilerlerken motosikletli kuryenin kaza yaptığını gördüm. Motorun altında kalmıştı eli, yüzü patlamıştı. Kar da yağmaya başlamıştı. İnsanlık namına durdum ve yardım etmeye çalıştım. Otobüste bir yolcu daha vardı yardım etti. Motosikleti kuryenin üstünden kaldırdık. Her yeri çamur olmuştu, hava da çok soğuktu, ıslanmıştı. İnsanlık namına otobüse oturttum, ambulansı aradım. Arkadaş otobüs kirlenecek diye aşağı indi, otobüsün kendisinden önemli olmadığını, önemli olanın sağlığı olduğunu söyledim. Otobüse oturmasını söyledim. Yaralı bir şekilde otobüse oturttum, ambulans geldi. Hastamızı ambulansa teslim ettik. Daha sonra ben seferime devam ettim” dedi.

Daha önce de yaptığı örnek davranıştan dolayı yılın kaptanı seçilen Muhammed Cin, “Birkaç sefer daha başıma böyle şeyler geldi. İnsanlık namına yardım ettim. Birbirimize yardımcı olmak hepimizin görevi. 2018 yılında da yılın kaptanı ödülü aldım. Bütün vatandaşların da böyle duyarlı olmasını isterim. Ben üstüme düşeni yaptım, herkesi de iyiliğe davet ediyorum” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da 4 torbacı tutuklandıAdana’da 4 torbacı tutuklandı
Bursa sahillerinde fırtına mesaisiBursa sahillerinde fırtına mesaisi
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 29 Kasım Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:24
Öğle
12:25
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Çarşamba

Öztürk eczanesi
Gemerek
Can eczanesi
Yildizeli
Ersin eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Koyulhisar
Tuğut eczanesi
Merkez
Özlem eczanesi
Gurun
Başak eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.