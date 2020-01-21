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  4. Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bulaşıcı hastalıkları önleyebilmek için toplu taşıma araçlarında sürdürülen çalışmalarda otobüslerde antibakteriyel temizlik uygulaması başlattı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bulaşıcı hastalıkları önleyebilmek için toplu taşıma araçlarında sürdürülen çalışmalarda otobüslerde antibakteriyel temizlik uygulaması başlattı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT),toplu taşıma araçlarını kullanan; küçük, büyük ve yaşlı hemen her yaş grubunun bir arada olduğu vatandaşların hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla belediye otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Özellikle kış aylarıyla birlikte artan hastalıkların yayılması da temizlik çalışmalarıyla en az indirilmeye çalışılıyor. BTT, tarafından yapılan çalışmalar kapsamında her gün binlerce vatandaşın kullandığı araçlarda; mikrop, bakteri ve virüslerin barınarak hastalık yaymasına izin verilmiyor.

İtinayla temizleniyor
Her gün çok sayıda toplu taşıma seferlerinin yapıldığı otobüslerin içi ve dışı, sefer bitiminde her gün itinalı bir şekilde yıkanarak camlar, tutacaklar, koltuklar temizleniyor. Toplum sağlığı açısından vatandaşların ertesi güne sağlıklı bir şekilde araçları kullanabilmeleri için bütün gece çalışmalarına devam ediyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen dezenfeksiyon ürünleriyle dezenfekte edilen araçlarla vatandaşların güvenle konforlu ve hijyenik bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

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