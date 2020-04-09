YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Otobüslerde vatandaşa maske dağıtılıyor

Otobüslerde vatandaşa maske dağıtılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 09.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi olanaklarıyla ürettiği maskeleri, belediye otobüslerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.Korona virüs salgınına karşı Muğla il genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmak zorunda kaldıkları için evlerinde kalamayan toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlara maske dağıtıyor.Belediye otobüsüne binen vatandaşlar, ellerine dezenfektan sürdükten sonra maskelerini alarak yolculuğa devam edebiliyor.

Otobüslerde vatandaşa maske dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi olanaklarıyla ürettiği maskeleri, belediye otobüslerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.
Korona virüs salgınına karşı Muğla il genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmak zorunda kaldıkları için evlerinde kalamayan toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlara maske dağıtıyor.
Belediye otobüsüne binen vatandaşlar, ellerine dezenfektan sürdükten sonra maskelerini alarak yolculuğa devam edebiliyor. Böylece otobüsteki tüm yolcuların maske takması sağlanıyor. Vatandaşlar, otobüsten indikten sonra da bir süre daha maskeyi kullanmaya devam edebildikleri için, maske takılmasının günün her saatine, şehrin her noktasına yayılmasına destek sağlanmış oluyor. Otobüse binerken yüzünde maske olan yolcular da eğer ihtiyaç duyuyorlarsa otobüste ücretsiz olarak verilen bu maskeden alabiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait MELSA şirketinde haftada 12 bin adet maske üretiliyor.

Otobüslerde vatandaşa maske dağıtılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Muğla Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
13:13
İkindi
16:51
Akşam
19:43
Yatsı
21:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Özcan Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Muğla'da şehirler arası otobüslerde kısıtlama öncesi son seferler düzenlendi

Muğla'da şehirler arası otobüslerde kısıtlama öncesi son seferler düzenlendi

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.