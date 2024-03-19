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Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

İHA İHA
19.03.2024 15:11
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde şehir içi toplu taşıma otobüsünde rahatsızlanan vatandaş, otobüs şoförü ve yolcuların yardımı ile hastaneye yetiştirildi.

Olay Menteşe ilçesinde meydana geldi. Kötekli-Yeniköy seferini yapan Mustafa Kemal Korkmaz yönetimindeki 48 AHY 303 plakalı Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüsü, seyir halinde iken araçta bulunan bir vatandaş rahatsızlandı. Otobüs şoförü güzergah değiştirerek rahatsızlanan vatandaşı Menteşe Devlet Hastanesi acil servisine getirdi.

Halk otobüsü şoförü Mustafa Kemal Korkmaz yaşadığı olayı anlattı. Korkmaz, "Ben Yeniköy-Kötekli hattında çalışken durağa geldiğim esnada vatandaşın bayıldığını gördüm. O esnada durağa yanaşıp hemen kapıları açıp vatandaşın hava almasını sağladım. Ben yolcumuzun yanına geldiğim esnada ambulansı aradınız’ mı diye sorduğumda bana yolcular ’Şoför bey siz arayın’ dediler. Tam o esnada ben ararken amcamızın birisi ’Şoför bey ambulans gecikebilir buradan hastaneye yetiştirebilirsen beraber hastaneye gidelim’ dedi. O esnada yolcularımız ile birlikte güzergahımı değiştirip Menteşe Devlet Hastanesi Acil Servisine hastamızı götürdük ve oradaki gerekli personele teslim ettik. Ben olay anında yerde bayılıp gördüğümüz zaman vatandaşımızı bir an böyle elim ayağım boşaldı. O anda o vatandaşımıza çok üzüldüm hemen ne yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündüm. O esnada zaten sağolsunlar yolcularımız ile birlikte karar verip Hastaneye acil servisine yetiştirdik. Zaten benim gibi bütün şoför arkadaşlarım da bunu yapardı" dedi.

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