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Otobüste tartıştığı güvenlik görevlisini durakta bıçaklayan zanlı tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 09.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Konya'da yaşanan olay anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı

Konya'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen güvenlik görevlisini otobüs durağında bıçakla ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek (40), iş çıkışı evine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi.

Bu sırada, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Muhammet Arslan K. (21) yanına geldi. İkili, otobüste kısa bir süre tartıştı.

Ayçiçek, Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi Karaman Yolu'nda durakta indiği sırada, kendisini takip eden Muhammet Arslan K, bıçakla Ayçiçek'e saldırdı.

Boynun ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Ayçiçek, otobüstekilerin ihbarıyla 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Yürütülen çalışma sonrası polis, şüpheliyi, saklandığı eve yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

- Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan şüphelinin, Ayçiçek'e bıçakla saldırdığı anlar, belediye otobüsünün güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, Ayçiçek'in, otobüs içerisinde yanına gelen zanlıyla bir süre konuşması, durakta indiği sırada kendisini takip eden şüpheli tarafından bıçaklanması, olayı gören yolcuların ise otobüsten inerek Ayçiçek'e yardım etmeye çalışması yer alıyor.

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