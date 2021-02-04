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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

04.02.2021 20:35 | Son Güncelleme:
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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir otobüsteki yolcunun eşyaları arasında 3 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir otobüsteki yolcunun eşyaları arasında 3 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada bir şahsın eşyaları arasında 3 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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