YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Otobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdü

Otobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdü

AA AA
02.02.2024 15:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yaşayan ve göz tedavisi için gittiği Ankara'da düşerek ayak bileklerini kıran, doktorların "uzun süre yürüyemez" dediği kadın geçirdiği başarılı ameliyatların ardından 5 ay sonra hastaneden yürüyerek ayrıldı.

Otobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdü

İl merkezinde Örtülüpınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sevinç Ata, göz rahatsızlığının tedavisi için Ankara'ya gitti.

Tedavisi tamamlanan ve Sivas'a dönmek için AŞTİ'ye giden Ata, halk otobüsünden inerken dengesini kaybederek düştü. Her iki ayak bileği kırılan kadın ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hastanede yer olmaması sebebiyle 10 gün sonra ameliyat olabileceği belirtilen Ata, Sivas Devlet Hastanesi'ne sevkini yaptırdı.

Sivas'a gelen ve burada tedavisine başlanan Ata, geçirdiği başarılı ameliyatların ve fizik tedavinin ardından hastaneden yürüyerek ayrıldı.

Ata'nın ameliyatlarını gerçekleştiren Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli Opr. Dr. Hikmet Şahin, AA muhabirine, hastalarının çift ayak bilek kırığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu, başarılı operasyonların ardından hastayı taburcu etiklerini söyledi.

Şahin, hastanın uyumu sayesinde başarılı olduklarını anlatarak, "Sevinç Hanım kazadan iki gün sonra bize geldi, yürüyemiyordu, tedavi sonucu yürütmeye başladı, fizik tedavi gördü. Hastamız yürüyerek taburcu edildi." dedi.

Hastanın bileklerine platin takıldığını anlatan Şahin, "Ekip arkadaşlarımızla bu işi başarmamız, hastamızın mutlu olması gayet hoşumuza gidiyor." ifadesini kullandı.

Sevinç Ata ise "Ankara'da halk otobüsten inerken iki ayağımı burkarak kırdım. Hikayemin ilginçliği orada başlıyor. Ambulans beni Şehir Hastanesi'ne götürdü. Sivas'ta yaşadığımız için burayı istedik. Buraya gelerek tedavimize başladılar. Ameliyat zorlu süreçti. İki ayağım alçıda, kalkamıyorsun, yürüyüp koşarken bir anda yatağa bağlı kalıyorsun. Sağ olsun hocamız sayesinde başarılı ameliyat ile dinlenerek daha sonra fizik tedavi ile bu hale geldim. Çok mutluyum. Yaklaşık 5 ay yürüyemedim." diye konuştu.

Hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tolga Kaplan da şunları kaydetti:

"Hasta bize her iki ayak bileği eklem içi kırığı olarak geldi. Ameliyat sonunda ortopedi takviyesi ile tedaviye başladık. Kademeli olarak ağırlığı artırdık. Daha sonra hastamızın yürümesini sağladık. Şu anda hastamızı yürür vaziyette taburcu ettik. Bu tedavimiz yaklaşık 30 seans sürdü."

Servis personeli Ata'yı çiçek vererek uğurladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör yakalandıOsmaniye’de 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör yakalandı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olduAmasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandıAranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas devlet hastanesi

Sivas Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:50
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Sivas Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Mert eczanesi
Yildizeli
Aybüke eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Koyulhisar
Derman eczanesi
Merkez
Kübra eczanesi
Merkez
Çetinkaya eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Sarkisla
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.