ÖTO’dan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların yeni üretim tesisine ziyaret

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindeki yönetim kurulu, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların yeni üretim tesislerini gezdi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve yönetim kurulu üyesi H. Selçuk Bütün, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Burada firmalara ziyaret yapan ÖTO heyeti, firmaların yeni üretim tesislerini gezdi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesinde üretim faaliyetlerine yeni başlayan firma sahipleri Hayrettin Özbudak ve Sebahattin Özbudak, çalışmaların devam ettiğini, kapasitelerini büyüterek daha güzel işler yapmayı planladıklarını söyledi.

Bir başka firma sahibi Ahmet Çetin de, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan yeni üretim tesisinin inşaat aşamasının sürdüğünü, en kısa sürede inşaatı tamamlayarak üretimlerine yeni yerlerinde başlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Sanayi bölgesinin geliştirilmesi hem bölge hem de üretici firmalar açısından önemli"

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ise Ödemiş Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesinin hem bölge hem de üretici firmalar açısından önemli olduğunu ifade etti. Eriş, "Firmaların işlerini büyütebilmesi, kapasitelerini arttırabilmesi ve ticaretlerinde yeni kapılar açabilmesi için üretim alanları ve konumu önem arz ediyor. Hem firmalara katma değer sağlamış oluyor hem de yöremizde yeni iş imkanları sağlamış oluyor. Daha önceden sanayi sitesinde dükkanlarda üretim yapan firmalar, şimdi modern tesislere geçince neredeyse iki katı istihdam sağlamış oluyor hem de firmalar kapasitelerini arttırarak iş güçlerine katkı sağlıyorlar; ayrıca modern tesislerde üretim yapılması gelecek olan müşterinin kazanılabilmesi için pozitif yönde de etkili oluyor."

