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Otogarda normalleşme hareketliliği

VAN HABERLERİ  | 01.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle alınan şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Van Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde hareketlilik yaşanıyor.Korona virüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana alınan çeşitli kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesiyle hayat kısmi olarak normale döndü.

Korona virüs nedeniyle alınan şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Van Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde hareketlilik yaşanıyor.
Korona virüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana alınan çeşitli kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesiyle hayat kısmi olarak normale döndü. Kısmi normalleşmenin ilk gününde seyahat yasağının kaldırıldığı Van’da yoğunluk yaşandı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle firmalar ek sefer çıkarırken, vatandaşlar yeniden seyahat etmenin mutluluğunu yaşadı. İstanbul-Van arası biletler 400 liraya alıcı bulurken, otobüs firmaları Hayat Eve Sığar (HES) kodu olamayan vatandaşlara bilet satmıyor.

“Seferlerimize ilave seferler açtık”
İHA muhabirine konuşan otobüs firması işletme müdürü Murat Topçu, korona virüs salgını süresince otobüs seferlerinde büyük bir kısıtlama oluşturduklarını belirtti. Otogarda kısmı normalleşmenin ilk gününde büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Topçu, “Gerek halk, gerekse de otobüs firmaları bir yoğunluk oluşturdu. Yoğunluktan dolayı seferlerimize ilave seferler açtık. Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar doğrultusunda tüm araçlarımızı dezenfekte edip seferlerimizi o şekilde başlattık. Tedbir amacıyla sosyal mesafeli koltuklarda oturacak şekilde ayarlama yapıyoruz. HES kodu olmayanlara ise bilet vermiyoruz. Her şey yolcularımızın sağlığı ve kendi sağlımız içindir” dedi.
Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle seyahat izni alamadıklarını belirten vatandaşlar ise normalleşmenin ilk gününde seyahat izni alarak batı illerine çalışmak için Van’dan ayrılacaklarını kaydetti.

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