OTOGARDA PEYNİR BİDONUNA GİZLEDİĞİ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine durdurulan takside yolcu H.A.'nın sırt çantasında bulunan peynir bidonuna gizlenmiş 740 gram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişindeki kontrol noktasında durumundan şüphelenilen taksiyi polis dün durdurdu. Taksi yolcusu H.A.'nın sırt çantasında peynir bidonuna gizlenmiş 740 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan H.A.'nın uyuşturucu maddeyi almak için il dışından geldiği tespit edildi. H.A. polisteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan bugün sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucu

-Şüphelinin emniyetten çıkışı



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