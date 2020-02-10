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Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 10.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu hap ticareti yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Yenimahalle Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2 şahıstan 275 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi.

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu hap ticareti yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Yenimahalle Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2 şahıstan 275 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden dolayı gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı.

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