Otogarda yakalanan şahsın valizinden esrar çıktı

Tokat’ta otogarda yakalanan şahsın valizinde yapılan aramada 3 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu kapsamında operasyon düzenledi. Polis ekipleri otogarda yakaladıkları A.O.Ç. isimli şahsın valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo 273 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

