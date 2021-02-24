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Otogarda yakalanan şahsın valizinden esrar çıktı

24.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Otogarda yakalanan şahsın valizinden esrar çıktı

Tokat’ta otogarda yakalanan şahsın valizinde yapılan aramada 3 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu kapsamında operasyon düzenledi.

Tokat’ta otogarda yakalanan şahsın valizinde yapılan aramada 3 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu kapsamında operasyon düzenledi. Polis ekipleri otogarda yakaladıkları A.O.Ç. isimli şahsın valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo 273 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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