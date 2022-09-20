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Otokar, Afrika'ya ihracatını artırmayı hedefliyor

20.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç: - "Geçtiğimiz dönemlerde Afrika'nın zorlu koşullarında sağladığımız kesintisiz destek bizi hep bir adım öne taşıdı. AAD Fuarı süresince mevcut ilişkilerimizi geliştirmeyi ve bölgede yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, savunma sanayii alanında farklı coğrafyalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 21-25 Eylül'de Güney Afrika’nın Tshwane şehrinde düzenlenecek olan AAD 2022 savunma sanayii fuarına katılacak. 5 gün sürecek etkinlik süresince Otokar, dünyaca ünlü zırhlı araçlardan oluşan geniş ürün gamının yanı sıra kara sistemlerindeki üstün kabiliyetlerini tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın askeri araçlarının 5 kıtada çok farklı bölge ve iklim koşullarında aktif olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Görgüç, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde elde ettikleri deneyimleri, araç geliştirme çalışmalarına yansıttıklarını belirterek, "Mühendislik gücümüz, tasarım kabiliyetimiz ve teknoloji alanındaki üstünlüğümüz sayesinde günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz askeri araçlarımız ve geniş ürün gamımız ile fark yaratıyoruz. 4x4, 8x8 gibi farklı model ve özelliklere sahip askeri araçlarımız halihazırda Afrika'nın farklı bölgelerinde hizmet veriyor. Uluslararası rekabette ürün dışında en çok farklılaştığımız ve öne çıktığımız alanlar ise entegre lojistik destek sistemlerimiz ve teslimat sürelerimiz oluyor. Her koşulda satış sonrasında da kullanıcılarımızın yanında oluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Afrika'nın zorlu koşullarında sağladığımız kesintisiz destek bizi hep bir adım öne taşıdı. AAD Fuarı süresince mevcut ilişkilerimizi geliştirmeyi ve bölgede yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi istiyoruz. Bu sayede ülkemizin ihracatına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle COBRA II aracının Afrika bölgesindeki başarılı performansıyla dikkati çektiğini vurgulayan Görgüç, şunları kaydetti:

"Kendi sınıfında dünyanın sayılı araçlarından kabul edilen COBRA II aracımız, Afrika’da çeşitli operasyonlarda kullanılarak kendini kanıtlamış bir araç. Ayrıca, asimetrik muharebe koşullarında etkinliğini göstermiş durumda. Aracımız, halihazırda bölgede Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler barış gücü operasyonlarında çokça kullanılmakta. Tüm bunların yanında, COBRA II dünya çapında 10'dan fazla son kullanıcıya başarıyla hizmet veriyor. Mevcut kullanıcılarımızın aracımızın performansından duyduğu memnuniyet yeni kullanıcılar için de referans oluyor. Tüm bunlar bizim için son derece gurur verici. Önümüzdeki yıllarda COBRA II’nin yanı sıra ARMA 6x6 ve ARMA 8x8 araçlarımızın da bölgede birçok kullanıcı tarafından tercih edileceğini değerlendiriyoruz."

Verilen bilgiye göre, COBRA II, yüksek koruma, taşıma kapasitesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor.

Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, Türkiye’de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. COBRA II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.

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