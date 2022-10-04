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Otokar Atlas'a özel kampanya

04.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Aralık'a kadar Otokar Atlas kamyon alanlar, araçlarının ilk iki periyodik bakımını ücretsiz yaptırabilecek

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kamyon segmentine yeni bir soluk getirdiği Atlas aracının kullanıcılarına yönelik kampanya düzenledi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, hafif kamyon pazarına 2013 yılında 8,5 tonluk Atlas ile giren, ailenin 12 tonluk yeni üyesi Atlas 3D ile pazardaki iddiasını artıran Otokar, yeni kampanyası ile kazandırmaya devam ediyor.

31 Aralık'a kadar Otokar Atlas kamyon alanlar, araçlarının ilk iki periyodik bakımını ücretsiz yaptıracak. Kampanya kapsamında Atlas sahipleri, periyodik bakım dahilinde değiştirilecek yağlar, filtreler ve ayrıca bu kapsamda yapılacak kontroller için hiçbir ücret ödemeyecek.

Otokar, Atlas ürün gamında yer alan 8,5 tonluk ve 12 tonluk kamyonları için ayrıca 3 yıl boyunca sınırsız kilometre garantisi sunuyor.

Otokar Atlas kamyon ailesinin 8,5 ve 12 tonluk üyeleri, en zorlu yol şartlarında, en ağır yükleri kolayca taşımak üzere geliştirildi. Güçlü ve keskin çizgilere sahip kupasıyla ön plana çıkan Otokar Atlas, düşük yakıt tüketimi, bakım giderleri, uygun yedek parça maliyeti ile her daim kullanıcısına katkı sağlıyor.

Araç, EP (Ekonomi-Performans) tuşu ile her türlü yol koşuluna ve yüke uygun sürüş modu tek tuşla yönetilebiliyor. ACC (Adaptif Seyir Kontrol Düzeni), klima, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü gibi özelliklerle hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getiren Otokar Atlas; tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS ve ESC özelliklerini de üzerinde barındırıyor.

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