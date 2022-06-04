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  4. Otokar, İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde gümüş kategoride ödül aldı

Otokar, İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde gümüş kategoride ödül aldı

04.06.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otobüs sektöründe 13 kez üst üste pazar liderliğini koruyan Otokar’ın otobüsleri Avrupa başta olmak üzere 50'yi aşkın ülkede milyonlarca yolcu taşıyor

İSTANBUL (AA) - Otokar, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde gümüş kategoride ödülün sahibi oldu.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ihracattaki üstün performansıyla sahip olduğu başarılara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Sakarya’da tasarlayıp ürettiği araçlarla global çapta rakiplerini geride bırakan, paydaşları için yürüttüğü çalışmalar ve satış sonrası hizmetleriyle her yıl küresel ölçekteki rekabetçi konumunu artıran Otokar, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından ödüle layık görüldü.

Şirket, OİB tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak gerçekleştirilen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, gümüş kategoride ödülün sahibi oldu.

Global ölçekte yürüttüğü çalışmalarla ihracatta sektördeki konumunu yükselten ve Türkiye'ye katma değerini artıran Otokar'ın ödülünü Ticari Araçlar Uluslararası Satış Pazarlama Direktörü Hakan Bubik aldı.

Verilen bilgiye göre, Türkiye otobüs sektöründe 13 kez üst üste pazar liderliğini koruyan Otokar’ın otobüsleri Avrupa başta olmak üzere 50'yi aşkın ülkede milyonlarca yolcu taşıyor.

Otokar ayrıca alternatif yakıtlı araçlar ve elektrikli otobüsler konusunda da küresel rekabette önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

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