Otokar’ın "Servis Günleri" kampanyası başlıyor

İSTANBUL (AA) - Otokar’ın, kış mevsimi öncesinde ticari araç sahiplerinin merakla beklediği "Servis Günleri" kampanyası 3 Ekim’de başlıyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar açıklamasına göre, şirket, satış sonrası hizmetleriyle kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor. "Servis Günleri" kampanyası kapsamında, Otokar marka ticari araç sahipleri bu yıl da binlerce hediye ve özel bakım indiriminin sahibi olacak.

Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla kullanıcısına satış sonrasında düşük bakım giderleri ve uygun parça maliyeti sunarak ticari araç sahiplerinin yükünü hafifleten Otokar'ın söz konusu kampanyası 31 Ekim’e kadar devam edecek. Ticari araç sahipleri kampanya kapsamında işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalarda yüzde 20 indirimden yararlanacak.

Kampanya süresince periyodik bakımını Otokar Yetkili Servisleri'nde yaptıran müşterilere check-up ücretsiz olarak sunulacak. 29 gün sürecek olan Servis Günleri'nde periyodik bakıma gelen garanti sonrası araçlarda Otokar Filtre Kitleri, avantajlı fiyatlarla araç sahipleriyle buluşacak.

Sektörde 60 yıla yakın deneyimiyle ürettiği araçları 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihraç eden Otokar'ın bu yılki "Servis Günleri"nde işçilik, orijinal yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parça değişiminde 5 bin TL ve üzeri (KDV Hariç) işlem yaptıran tüm araç sahiplerine rüzgar geçirmeyen yelek hediye edilecek.

Türkiye genelinde kampanyaya katılan yetkili servislerde geçerli olan "Servis Günleri"nden faydalanmak için sadece randevu alınması yeterli olacak.

