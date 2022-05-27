Otokoç Otomotiv ile KoçDigital’den geleceğin otomotiv teknolojilerine ortak yatırım

İSTANBUL (AA) - KoçDigital ile Otokoç Otomotiv, geleceğin Bağlantılı Araç (Connected Car) dünyasını haber veren önemli bir projede bir araya geldi.

Koç Sistem'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında KoçDigital, Otokoç Otomotiv’in “Bağlantılı Araçlar ve Araç Paylaşımı” Projesi için Türkiye’nin Nesnelerin İnterneti yönetim sistemi “Platform360” üzerinde geleceğin Bağlantılı Araç uygulamalarını geliştiriyor. Bağlantılı Araç projesi ile beş yıl içerisinde, Otokoç Otomotiv ve iştiraklerine ait 45 binden fazla aracın tek bir merkezden yönetimi hedefleniyor.

Akıllı kentlerin dijital trafik düzenleri için potansiyel avantajlara sahip olan Bağlantılı Araç, Otokoç Otomotiv’in araç kiralama ve takip sektörlerindeki sektörel birikimi ile KoçDigital’in ileri analitik ve nesnelerin interneti teknolojisindeki endüstriyel deneyimini buluşturuyor.

Nesnelerin İnterneti ve ileri analitik uygulamalarda zengin bir çözüm setine sahip KoçDigital Nesnelerin İnterneti Platformu “Platform360” üzerinde geliştirilen Bağlantılı Araç, geleceğin araç yönetim teknolojisini kurumların hizmetine sunuyor.

- Yapay zeka ile konuşan araçlar

Bağlantılı Araç (Connected Car) hızlı, uyum sağlayabilen, ölçeklenebilir yazılım ve donanım altyapısı ile bugünün iletişim protokolleri (Edge, 4.5G, IP, Bluetooth vb.) üzerinden araçların merkezle konuşmasını sağlıyor. Bağlantılı Araç, araçların mekanik sistemlerinden sürücü alışkanlıklarına kadar araç dâhilindeki tüm telemetri verisini merkezdeki farklı sistemlere anlık olarak aktarabiliyor. Aynı zamanda sistemin mobil ve web uygulamaları ile sürücüler, şirket yöneticileri ve filo sahipleri bu verileri anlık olarak yönetebiliyor.

Kullanıcılar kullandıkları ara yüzler aracılığıyla, bir araçtan binlerce aracı tek bir uygulama üzerinden izleyebiliyor ve sürücüler ile araç filosunun ihtiyaçlarından anında haberdar olabiliyor.

Bağlantılı Araç, araç ve sürücü davranışlarını inceleyerek yapay zeka algoritmaları ile geri bildirimlerde bulunduğu gibi, şirketlere çalışan güvenliği, araç güvenliği ve operasyonel verimlilik gibi bir çok alanda yüksek katma değer sağlıyor. Farklı ve yenilikçi araç takip uygulamaları ile zenginleşecek projede; otomatik kaza algılama, sağlık kuruluşlarının kaza sonrasında bilgilendirilmesi, kaza sahnelerinin yeniden canlandırılması, otomatik arıza bildirimi ve otomatik randevu oluşturma gibi yüzlerce yeni teknoloji Otokoç Otomotiv müşterilerinin ve iş ortaklarının kullanımına sunulacak.

- "Yenilikçi teknolojilerle otomotiv sektörünün potansiyeli yükseliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İnan Ekici, teknolojiyi merkeze konumlayan projelerde yer almayı çok önemsediklerini belirterek, şunları aktardı:

“Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde sahip olduğu tecrübe, yenilikçi teknolojilerle desteklendiğinde sektörün ekonomiye sağladığı katma değer güçleniyor ve ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine hizmet ediyor. Otomotiv sektöründeki potansiyel büyüme alanları deneyim ve doğru teknolojik alt yapı ile birleştiğinde Türkiye için çok önemli bir avantaja dönüşüyor.

KoçDigital ile hayata geçirdiğimiz Bağlantılı Araç (Connected Car) projesi de hem sektörümüzün hem de Otokoç Otomotiv’in ileri dijitalleşme vizyonuna büyük katkı sağlamakla birlikte faaliyette bulunduğumuz 9 ülkede 100 bini aşan araç filomuzun tamamını sistem ile entegre hale getireceğiz. Amacımız, İnovasyon ve dijitalleşme stratejilerimiz ile, ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümler sunarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak."

Otokoç Otomotiv Teknoloji ve Strateji Direktörü Dr. Erdal Kemikli ise otomotiv endüstrisinin bilgi ve iletişim teknolojileri ile olan bağının giderek güçlendiğine işaret ederek; “Teknolojinin merkezde olduğu günümüzde, otomobil konsepti tasarımı, mekaniği ve yazılımı ile çok katmanlı bir dönüşümden geçiyor. Bağlantılı Araç (Connected Car) projemizde sektörümüzü geleceğe taşıyan projeler arasında yer alıyor. Nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak KoçDigital iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yenilikçi teknolojileri geleceğin otomobil teknolojileri ile buluşturuyoruz"

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca ise, 77 yılı aşkın süredir teknoloji birikimi ve başarı öyküleri ile otomotiv sanayisinin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Otomotiv endüstrisinde sektör liderlerinin dijitalleşme bayrağını önde taşımasının pek çok önemli gerekçesi bulunuyor. Otomobil konsepti artık çevresindeki diğer nesneler ve bulutla bağlantılı olarak konforlu bir mobil yaşam tasarımına dönüşmüş durumda.

Zira önümüzdeki dönemde, otomotiv endüstrisinin taşıyıcı markaları artık otomotiv odaklı birer teknoloji şirketine dönüşecek. Otomotiv şirketleri teknolojiyi odak noktası yapmak zorundalar ki Türk otomotiv endüstrisi dünya ile rekabet edebilsin. Önümüzdeki beş yıl içerisinde kurumsal firmaların yüzde 80’inin nesnelerin internetini ana akım olarak benimsemeleri beklenirken, otomotivde bu öngörünün gerçekleştiğini bire bir takip edebiliyoruz." dedi.

KoçDigital Şirket Müdürü Önder Kaplancık ise "Sektörünün lider markası Otokoç Otomotiv’in deneyimleri ve KoçDigital’in endüstriyel iş pratikleri ve mühendisleri ile Bağlantılı Araç (Connected Car) projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Otokoç Otomotiv ile hayata geçirdiğimiz Bağlantılı Araç (Connected Car), araç filosuna sahip şirketler için yeni gelir modelleri oluşturmanın, operasyonel maliyetleri azaltmanın, sürücü ve araç güvenliğini artırmanın yanı sıra geleceğin konforlu sürüş deneyimine de önemli bir katkıdır.

Geleceğin sürücüsüz otomobillerine doğru hızla yol alan bir dünyada insanların gelecekte zamanlarının büyük kısmını araçlarının içinde geçireceği öngörülüyor. Bağlantılı Araç (Connected Car) araç kiralama hizmetlerinden faydalanan, satın alan ya da sadece kullanan sürücülere zengin bir araç deneyimi sunuyor." ifadelerini kullandı.

