Otokoç Otomotiv'den nitelikli yatırımcılara bono satışı

İSTANBUL-(AA) - Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman, "Nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında 6 aylık bono ihracı gerçekleştirdik. Piyasadan sağladığımız bu kaynağı özellikle araç kiralama işimizde kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokoç Otomotiv açıklamasına göre, öncülük vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla 94 yıldır sektörde otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı alanlarında faaliyet gösteren şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla nitelikli yatırımcılara bono satışının tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kutman, nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında 6 aylık bono ihracı gerçekleştirdiklerini, piyasadan sağladıkları bu kaynağı özellikle araç kiralama işlerinde kullanmayı planladıklarını dile getirdi.

Kutman, "Son dönemde reel sektörün sınırlı ihraç gerçekleştirebildiği piyasada, teklif tutarının yaklaşık üç buçuk katı talep gelmiş olup başarılı bir ihraç gerçekleştirilmiştir. Piyasa şartlarına göre yıl içerisinde ihraçlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

