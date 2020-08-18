Otokoç Otomotiv'e Kincentric Best Employers 2019 "Türkiye'nin En İyi İş yeri" ödülü

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından düzenlenen "Kincentric Best Employers 2019" araştırma sonucuna göre "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülünün sahibi oldu.

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve kurum içi çalışan deneyimleri ile belirlenen "Kincentric En İyi İş Yerleri Programı" araştırma sonucuna göre Otokoç Otomotiv, "Çalışan Bağlılığı"nın yanında "Bağlı Kılan Liderler, Çeviklik, Yetenek Odağı" alanlarında gösterdiği yaklaşım ile ödülü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, "'İnsanı odağımızdan ayırmadan, çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin deneyimini nasıl en iyi seviyeye taşıyabiliriz?' sorularının yanıtları üzerine çalıştığımız Otokoç Otomotiv'de, çalışma arkadaşlarımızın yarattığı katma değer ile büyüyen ve kıymetlenen bir kurum olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Stratejilerimizin arasında olan güçlü insan kaynağına verdiğimiz önemin bir göstergesi 'Yetkin ve Mutlu Çalışan' adına yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızın sonucu olan bu ödül bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.