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OtoKonfor ve Magdeburger Sigorta iş birliğine gitti

14.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO'su Timur Selçuk Turan: - "Magdeburger Sigorta ile yaptığımız işbirliği kapsamında, uygulamamız OtoKonfor'un sunduğu hayatı kolaylaştıracak çözümler sigortalılarla tanışacak"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv sektörüne teknolojik altyapısıyla yenilikçi çözümler üreten OtoKonfor, Magdeburger Sigorta ile önemli bir iş birliğine imza attı.

OtoKonfor açıklamasına göre, yapılan iş birliği kapsamında Magdeburger Sigorta, sürücülerin hayatını kolaylaştıracak çözümleri, OtoKonfor çatısı altında sigortalılara sunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OtoKonfor Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Timur Selçuk Turan, iş birliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Magdeburger Sigorta ile yaptığımız iş birliği kapsamında, uygulamamız OtoKonfor'un sunduğu hayatı kolaylaştıracak çözümler sigortalılarla tanışacak. Sigorta sektörüyle bizleri buluşturan Magdeburger Sigorta'ya teşekkür ederiz. Uygulamamızı, kullanıcıların güncel ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Google Play Store ve IOS App Store'da tamamen ücretsiz

Yüzde 100 yerli ve milli sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, sürücülerin araçları için ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri bir telefon kadar yakınlaştırıyor ve akıllı telefonlarla Google Play Store ile IOS App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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