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Otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı, mahalleli bariyer istedi

06.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobilin 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, mahalle sakinleri yol kenarına bariyer yapılmasını istedi.

Otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı, mahalleli bariyer istedi

Kaza, Dağeymiri Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 09 AV 559 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Ağaçlara çarparak duran otomobildeki sürücü sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MAHALLELİ BARİYER YAPILMASINI İSTEDİ

Mahalle sakinlerinden Adem Sevim, "Burada olan olay ilk değil eminiz ki son da olmayacak. Daha öncede bir araç yuvarlandı ve ölümle sonuçlandı. Buralar sarp arazi. Yol kenarlarında bir bariyer olsa daha güvenli olur. Sesimizin gerekirse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kadar ulaşmasını istiyoruz. Buraya bariyerlerimizin yapılmasını istiyoruz. Hepimiz insanız ve kaza yapabiliriz, bir gün ölen yada yaralanan bizler de olabiliriz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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