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Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Börgenek yol ayrımında bulunan akaryakıt istasyonuna otomobil daldı.Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek Rampasında bulunan virajda yine kaza meydana geldi.

Adıyaman’ın Börgenek yol ayrımında bulunan akaryakıt istasyonuna otomobil daldı.
Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek Rampasında bulunan virajda yine kaza meydana geldi. Daha önce Tır, kamyon, minibüs ve otomobil virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Aynı virajda yine kaza meydana geldi.
Ali Sait T. Yönetimindeki 34 DB 1102 plakalı Hundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyonun idare bölümünün vitrinine çarparak durabilen otomobilde bulunan Ramazan D. yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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